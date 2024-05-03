Свыше 917 тыс субъектов малого и среднего бизнеса зарегистрировано в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На начало апреля 2024 года число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Москве превысило 917 тысяч. Из них 431,2 тысячи – индивидуальные предприниматели, а почти 486 тысяч – юридические лица. Об этом рассказала руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, за год число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 10,6%, а юридических лиц – на 1,7%.

Уточняется, что 96% (876 тысяч) относятся к микропредприятиям, чей годовой доход ниже 120 миллионов рублей, а штат не превышает 15 сотрудников. Оставшиеся 4% (37,2 тысячи) – это малые предприятия с годовой выручкой до 800 миллионов рублей и числом работников не более 100 человек.

При этом средние предприятия составили менее 0,5%. На них работают до 250 человек, а годовой оборот не превышает двух миллиардов рублей.

Багреева отметила, что почти треть субъектов МСП – 296,6 тысячи – задействована в торговле, причем юрлица чаще предпочитают оптовую торговлю, а ИП – розницу. В профессиональной, научной и технической деятельности работают более 12%, то есть 113,4 тысячи МСП, а в строительстве – 9,55%, или 87,3 тысячи.

Наибольший прирост субъектов наблюдается в сфере образования, за год их количество возросло на 12,7%, в торговле – 8,6%, а в административной деятельности – 7,6%.

У юридических лиц самой прогрессивной стала сфера транспортировки и хранения – рост составил 9,3%. При этом административная деятельность увеличилась на 6,8%, а образование – на 4,5%. Среди индивидуальных предпринимателей наибольший рост отмечен в торговле – 16,1%, образовании – 14,3% и строительстве – 12,9%.

Ранее Сергей Собянин пригласил присоединиться к Московской неделе предпринимательства, которая стартует 16 мая. Все мероприятия пройдут в кластере "Ломоносов". По словам мэра, компании и стартапы получат возможность найти партнеров и инвестиции. Также участники и гости обсудят задачи, которые сегодня стоят перед бизнес-сообществом, и обменяются опытом.

