Собянин утвердил новые критерии получения поддержки промпредприятий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин утвердил новые критерии для получения городских мер поддержки промышленными предприятиями. В своем телеграм-канале градоначальник заявил, что их получат высокоэффективные компании и производства, у которых есть потенциал для развития и роста.

Начиная с мая зарплаты сотрудников компаний, претендующих на получение льгот и субсидий, должны быть не меньше среднемесячного показателя по основной отрасли промышленности, в которой работает предприятие, подчеркнул мэр.

Для получения мер поддержки объем выручки от производства в столице за последний год должен составлять более 8 миллионов рублей на одного работника, а размер фонда оплаты труда сотрудников, работающих на территории объектов недвижимости, приходящийся на один гектар земельных участков, – не менее 160 миллионов рублей в год.

Кроме того, по словам Собянина, суммарный объем инвестиций в необоротные активы должен быть не менее 1 миллиарда рублей на один гектар земельных участков. С января следующего года критерии по объему выручки и фонда оплаты труда начнут индексироваться и корректироваться. Вместе с тем для действующих производств, которые уже имеют льготный статус, планируется переходный период до конца 2026 года.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что новый промышленно-производственный комплекс будет возведен в Зеленограде. Он отметил, что для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) инвестору выделили земельный участок площадью 1,1 гектара по льготной ставке аренды.

