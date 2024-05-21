При поддержке города в Зеленограде появится новый производственный комплекс

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый промышленно-производственный комплекс будет возведен в Зеленограде. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Заммэра отметил, что для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) инвестору выделили земельный участок площадью 1,1 гектара по льготной ставке аренды. На новом производстве создадут 300 рабочих мест.

"Это уже 33-й инвестор, с которым заключили договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год", – сказал Ефимов.

Он напомнил, что предоставление в аренду земли по льготной ставке для развития производств на территории столицы – одна из мер поддержки бизнеса, которая действует с марта 2022 года. Она позволяет снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной продукции.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что по решению Сергея Собянина город поддерживает локализацию компактных, высокотехнологичных и экологичных производств.

Ликсутов отметил, что инвесторы возводят индустриальные комплексы, где могут разместиться сразу несколько предприятий различных отраслей. В новом комплексе займутся производством одежды, косметических средств, элементов мебели и хозтоваров. Ожидается, что ежегодный объем производства составит до миллиона единиц продукции.

Участок расположен в Зеленограде по адресу 707-й проезд, владение 4, и предоставлен ООО "Проезд 707" для реализации МаИП.

"Площадь промышленно-производственного объекта составит более 17,8 тысячи квадратных метров. Договор с компанией подписан на пять лет, за это время она должна построить и открыть предприятие", – добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что льготная ставка будет действовать на протяжении всего времени реализации проекта.

Ранее городские власти предоставили инвестору в аренду земельный участок без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в целях расширения спорткомплекса в столичном районе Ново-Переделкино. Это позволит не только создать благоприятные условия для воспитания спортсменов, но и даст привлечь еще больше горожан к массовым занятиям спортом. Общие инвестиции в проект оцениваются в 450 миллионов рублей.

