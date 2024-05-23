Собянин: Москва создает центры использования высокотехнологичного оборудования

В особой экономической зоне "Технополис "Москва" появятся центры коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием. О ближайших планах в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, они откроются на площадках "Печатники" и "Алабушево". Там резиденты особой экономической зоны и другие промышленные предприятия столицы смогут выпускать комплектующие и проводить вычислительно-измерительные исследования своей продукции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

