Музейный комплекс с концертным залом построят в центре Москвы

Фото: stroi.mos.ru/бюро СПИЧ

Музейный комплекс с культурно-просветительской функцией, концертным залом и офисными помещениями возведут в Басманном районе Москвы. Москомархитектура выдала свидетельство об архитектурно-градостроительном решении на объект, сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Пятнадцатиэтажный комплекс построят по адресу Малая Почтовая улица, дом 12. В здании разместят частную коллекцию произведений искусства широкого профиля: живопись, иконы, музыкальные инструменты, арт-объекты и многое другое. Четыре этажа оборудуют под офисы, а верхний уровень отведут под ресторан с видовой террасой, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

По словам Кузнецова, объем здания получил выраженную по вертикали трехчастную структуру. Музейная часть оформлена с помощью "нарядных" фасадов, а офисный блок представляет собой светопрозрачный объем. На уровне первых пяти этажей строение увеличивает свою площадь за счет симметричных консольных выносов.

На первом этаже создадут входные группы музейной и офисной части, зал для размещения временных экспозиций, а также кафе, магазин книг и сувениров. На пятом этаже расположат залы для постоянной экспозиции. Они соседствуют с концертным залом, лекториями, конференц-залом, артистическими и техническими помещениями, пространствами для временных выставок.

Также отдельные этажи в комплексе отведут под помещения фондохранилища и фотолабораторию, творческие мастерские. На трех подземных уровнях сделают стоянку на 79 парковочных мест.

Кузнецов отметил, что облицовку здания выполнят в виде двойного фасада. Внутреннюю, утепленную стену сделают из материалов с различными текстурами, а наружный стеклянный слой украсят графическими изображениями, отражающими функционал помещений.

Выбор материалов для фасада обусловлен тематикой коллекций музея: зал "иконы" с наружной стороны отделают деревом, зал "классической живописи" – натуральным камнем. В ночное время пространство между двумя частями фасадов подсвечивается. Материалы фасадной облицовки переходят в отделку интерьера многосветного атриума комплекса, заключили в Москомархитектуре.

Проект музейного комплекса принадлежит бюро СПИЧ.

"В основу проекта положена идея о том, что музей как учреждение культуры и привлекательное общественное пространство является фундаментом для многогранной городской жизни", – рассказал автор проекта Сергей Чобан.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Дорогомилово возведут десять жилых домов общей площадью 158,3 тысячи квадратных метров за счет средств инвестора. В проекте также предусмотрена двухуровневая парковка на тысячу мест.