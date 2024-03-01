Бизнес-кластер появится на Лужнецкой набережной к 2027 году

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Два офисных здания общей площадью около 40 тысяч квадратных метров планируется построить в районе Хамовники к 2027 году. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра рассказал, что два корпуса будут высотой 9 и 11 этажей. Визуально они связаны между собой благоустроенной площадью с малыми архитектурными формами, рабочими и рекреационными зонами, кафе и крытой торговой галереей.

Бочкарев отметил, что на подземном уровне будет двухуровневое пространство с отапливаемой парковкой на 450 машин, зонами велопарковки, зарядными станциями для электромобилей и микротранспорта, а также сервисными помещениями. Оба здания оборудуют разделенной лифтовой системой, благодаря которой передвижение резидентов и гостей внутри не будет пересекаться с маршрутами сервисных и технических служб, указал он.

В свою очередь, главный архитектор столицы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов уточнил, что бизнес-кластер спроектирован в единой архитектурной концепции, особенность которой – панорамное витражное остекление. По его мнению, это придает визуальную легкость конструктиву зданий, повышает естественную освещенность помещений, а также сохраняет целостность видов на панораму реки.

Он объяснил, что 9-этажное здание обращено боковым фасадом на Лужнецкую набережную и вместе с жилыми домами формирует архитектурный ансамбль первой линии, перекликаясь с геометрией форм и цветовыми решениями со зданием РАН на противоположном берегу Москвы-реки и исторической застройкой Хамовников. Тема реки, продолжил он, поддерживается и в дизайне входных групп.

Второе, 11-этажное здание находится в глубине кластера и является визуальным высотным акцентом пространства, формируя архитектурную ассоциацию с горным рельефом. В интерьерах будут прослеживаться строгие прямые линии, треугольные формы и темные терракотовые оттенки, которые подчеркнут брутальность и силу горной стихии, заключил архитектор.

Отмечается, что здания возведут в рамках проекта Luzhniki Collection. Многофункциональный комплекс включает 12 жилых корпусов на 1 106 квартир и два офисных здания. Общая площадь застройки превысит 324 тысячи "квадратов". Сейчас на площадке проводятся работы нулевого цикла, застройщиком выступила инвестиционная группа "Абсолют".

Ранее сообщалось, что деловой кластер около Белорусской площади достроят к 2026 году. Он будет состоять из трех зданий и общественных пространств. По информации Бочкарева, суммарная площадь всех зданий составит 144 тысячи "квадратов", всего будет создано 12,5 тысячи новых рабочих мест.

Деловой кластер возле метро "Белорусская" достроят к 2026 году