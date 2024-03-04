04 марта, 14:45Город
Жилой квартал с ландшафтным сквером и садом построят в Дорогомилове
Фото: stroi.mos.ru
Десять жилых домов общей площадью 158,3 тысячи квадратных метров планируется построить за счет средств инвестора в столичном районе Дорогомилово. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в проекте предусмотрена также двухуровневая парковка на одну тысячу мест. Более того, внутри квартала на площади свыше 19 тысяч "квадратов" обустроят пространство с двором-садом, местами для прогулок, ландшафтным сквером, детской и спортивными площадками.
Утоняется, что жилой комплекс планируют разместить по адресу Кутузовский проспект, земельный участок 12/32/1.
Ранее Бочкарев рассказывал, что в Хамовниках к 2027 году построят бизнес-кластер общей площадью 40 тысяч "квадратов". Всего будут два корпуса высотой 9 и 11 этажей. Визуально они будут связаны между собой благоустроенной площадью с малыми архитектурными формами, рабочими и рекреационными зонами, кафе и крытой торговой галереей, отметил заммэра.
Новый квартал появится на месте заброшенной промзоны в Хорошёвском районе Москвы
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