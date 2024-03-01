Теплица, мини-огород и амфитеатр появятся на территории Южного порта

Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Инвестор обустроит амфитеатр, теплицу, мини-огород, беседку для мастер-классов, а также детские и спортивные площадки на территории Южного порта. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

"Территория Южного порта – одна из площадок наиболее активного роста и развития в столице. В рамках своего проекта девелопер не только построит 9 жилых корпусов, школу и детский сад, но и обустроит новую зеленую зону", – отметил он.

Общая площадь благоустройства составит 26,6 гектара. Проект предполагает создание переходных галерей между жилыми корпусами.

"В рамках проекта планируется создать дизайнерское ландшафтное озеленение, организовать детские и спортивные площадки, а также специальные места для выгула собак", – подчеркнул Бочкарев.

Вместе с тем на территории квартала возведут водный объект, арт-объект, теплицу для выращивания растений и мини-огород. Девелопером жилого комплекса является компания "КОРТРОС".

"Наш проект не только хорошо организован в части архитектурных и планировочных решений, особое внимание мы уделили благоустройству территории и организации досуга для жителей. Ведь именно во дворе, на свежем воздухе, дети проводят большую часть свободного времени", – добавил гендиректор компании Станислав Киселев.

Ранее сообщалось, что современный спорткомплекс "Максимум" с двумя бассейнами и ледовым полем появится в Южном Бутове уже в первом полугодии 2025 года. Общая площадь объекта составит более 8,6 тысячи квадратных метров. В здании разместятся бассейны для оздоровительного плавания, обучения детей плаванию, а также зал для занятий общей физической подготовкой, ледовое поле, медицинские, технические и административные помещения.

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