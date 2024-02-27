Москвичам предложили оценить благоустройство двух участков парка "Яуза"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам предложили оценить благоустройство двух участков столичного парка "Яуза" в приложении "Активный гражданин". Об этом сообщает пресс-служба департамента капитального ремонта Москвы.

Речь идет о благоустройстве участков парка вдоль улицы Сухонской и Олонецкого проезда, уточнили в сообщении. Желающие могут выбрать один из предложенных вариантов оценки, а также поделиться замечаниями, если они есть.

Обновленные территории открыли для посещения в прошлом году. Рабочие привели здесь в порядок пешеходные тропинки, сделали велосипедную и беговую дорожки, оборудовали 16 игровых зон для детей и 20 спортивных площадок для любителей активного отдыха.

Как отметили в ведомстве, знаковый объект этой части парка – парадная лестница с тремя смотровыми площадками. Ее сделали по принципу экотропы, посетители часто здесь фотографируются.

Также сейчас на территории парка работает 16 крупных объектов: четыре катка с искусственным льдом, девять лыжных трасс и три тюбинговые горки. Общая протяженность лыжных трасс в парке "Яуза" составляет 17,3 километра. Они оснащены всем необходимым для комфортного катания в классическом стиле.

Между тем Сергей Собянин заявил, что еще два участка парка "Яуза" будут благоустроены в этом году. Он обратил внимание, что создание парка – это настоящий мегапроект последних лет.

Сергей Собянин: благоустроим в этом году еще два участка парка "Яуза"