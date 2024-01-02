Москвичам рассказали о зимних резвлечениях в парке "Яуза"

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Работы по созданию парка "Яуза" продолжаются, однако уже сейчас на территории парка работает 16 крупных объектов: четыре катка с искусственным льдом, девять лыжных трасс и три тюбинговые горки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что общая протяженность лыжных трасс в парке "Яуза" составляет 17,3 километра. Они оснащены всем необходимым для комфортного катания в классическом стиле.

Любителей покататься на коньках ждет бесплатный каток с искусственным льдом площадью 1130 квадратных метров. Он открылся два года назад в спортивном кластере в пойме реки Чермянки.

Рядом работает старейшая тюбинговая горка в столице. На ней сразу 23 спуска: длина каждого составляет 150 метров, а перепад высот — до 15 метров. Для безопасности их разделили снежными бортами. Открыт пункт проката спортивного инвентаря.

Ранее сообщалось, что Парк "Яуза" станет самым протяженным в Европе.

Москвичам рассказали, как идет благоустройство парка "Яуза"