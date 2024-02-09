Сергей Собянин: благоустроим в этом году еще два участка парка "Яуза"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Еще два участка парка "Яуза" будут благоустроены в этом году, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник обратил внимание, что создание парка – это настоящий мегапроект последних лет.

"В этом году благоустроим еще два участка рядом с рекой Яузой. Это территории вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы. С 2016 года привели в порядок 13 участков общей площадью 324,6 гектара", – говорится в его публикации.

Ранее департамент капремонта Москвы сообщил, что в парке "Яуза" обустроили парадную лестницу, которую посетители могут использовать как фотозону.

Этот объект должен стать новой точкой притяжения, отметили в ведомстве. Так, например, парк предлагает гостям проводить на этом месте свадьбы. Кроме того, для посетителей оборудовали три смотровые площадки.



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