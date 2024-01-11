Парадная лестница появилась в парке "Яуза"

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

В парке "Яуза" обустроили парадную лестницу, которую посетители могут использовать как фотозону. Об этом рассказали в департаменте капремонта Москвы.

"Ранее на этом месте уже была парадная балюстрада со смотровой площадкой и лестничным спуском. До начала работ она находилась в неудовлетворительном состоянии: конструкция обветшала настолько, что не подлежала ремонту и представляла опасность для посетителей парка", – напомнили в ведомстве.

Тогда власти столицы решили установить здесь парадную лестницу, которая должна стать новой точкой притяжения. Так, например, парк предлагает гостям проводить на этом месте свадьбы.

Для посетителей оборудовали три смотровые площадки. Новая конструкция хорошо вписывается в общее оформление парка. Ее ширина составляет почти два метра, количество ступеней – 49. Спуск оборудовали как экотропу: в основании свай заложен металлокаркас, а наверху – террасные доски.

Лестница соединяет два маршрута: на верхнем уровне проходит одна из центральных дорожек парка, на нижнем – экотропа.

Работы по созданию парка "Яуза" продолжаются, однако уже сейчас на территории работают 16 крупных объектов: четыре катка с искусственным льдом, девять лыжных трасс и три тюбинговые горки.

Общая протяженность лыжных трасс составляет 17,3 километра. Они оснащены всем необходимым для комфортного катания в классическом стиле. Любителей покататься на коньках ждет бесплатная ледовая арена площадью 1 130 квадратных метров.



Новые лыжные маршруты появились в столичном парке "Яуза"