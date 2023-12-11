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11 декабря, 11:41

Город

Два пирса для байдарок обустроили в столичном парке "Яуза"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В парке "Яуза" обустроили два пирса для сплава на байдарках и сапах. Об этом сообщает департамент капремонта Москвы.

Пирсы разместили вдоль Сельскохозяйственной улицы на правом берегу Яузы. В их основе лежит металлокаркас, который обшит специальной террасной доской.

Отмечается, что площадь каждого пирса составляет 10 квадратных метров. Они оборудованы поручнями из нержавеющей стали, служащими для причаливания, посадки и высадки гребца. У каждого пирса это могут делать по три байдарки одновременно, а пришвартоваться для стоянки – до 10 штук.

Кроме того, в парке создали инфраструктуру для отдыха спортсменов и подготовки их оборудования, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Даниловском районе завершилось благоустройство участка набережной затона Новинки. Вдоль затона создали двухуровневую прогулочную зону длиной 630 метров.

В нижнем ярусе набережной сделали пешеходную дорожку, вдоль которой установили детские площадки, качели, скамейки и столы для настольного тенниса.

Второй этап благоустройства набережной Марка Шагала завершили в столице

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