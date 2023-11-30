Для жителей столицы открылся еще один участок набережной затона Новинки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Даниловском районе завершилось благоустройство участка набережной затона Новинки, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, вдоль затона создали двухуровневую прогулочную зону длиной 630 метров. Теперь береговая линия станет центром притяжения для всех желающих. По нижнему ярусу набережной вымостили пешеходную дорожку, вдоль которой установили детские площадки, качели, скамейки и столы для настольного тенниса.

Разницу в высоте между ярусами использовали также для устройства детских горок, а в центральной части между ними оборудовали деревянный амфитеатр. На верхнем уровне предусмотрен широкий прогулочный променад.

Вдоль реки высадили порядка 340 деревьев, среди которых яблони, липы, клены, ольхи и рябины. У самой кромки воды растет более 200 ив.

Набережную длиной 170 метров благоустроили в рамках строительства второй очереди жилого квартала NOW. В рамках первой очереди 470-метровую набережную открыли в октябре прошлого года.

На территории вдоль квартала разместился спортивный кластер с баскетбольной площадкой, скейтпарком и большой зоной воркаута. Его продолжением является пирс со столами и деревянными ступенями.

В будущем набережная квартала NOW станет частью протяженного пешеходно-рекреационного маршрута вдоль Москвы-реки: от Южного речного вокзала до Автозаводского моста.

Ранее стало известно, что строительная готовность автомобильного моста через затон Новинки составляет более 90%. Мост соединит набережную Марка Шагала с Южнопортовым районом Москвы. Кроме того, он позволит создать маршрут, альтернативный участку Третьего транспортного кольца.



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