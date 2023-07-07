Сергей Собянин: в Москве будет создан крупнейший в России центр производства кино

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин осмотрел ход работ по созданию киномедиакластера полного цикла на территории Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения (ВНИИМЕТМАШ).

По словам мэра, в Москве достаточно много павильонов, однако высокотехнологичных очень мало, а современных, построенных с учетом последних технологий съемок, – практически вообще нет.

"Поэтому, создавая здесь павильоны, мы ставим все-таки задачу создать именно павильон завтрашнего дня, не вчерашнего, не позавчерашнего, даже не сегодняшнего, а завтрашнего", – сказал Собянин.

По его мнению, чтобы московское кино двигалось вперед и было конкурентным, нужно создавать для этого и технологические возможности.

"Мы это можем делать. Во всех отраслях это делаем. Почему не сделать в кино. ВНИИМЕТМАШ на Рязанском проспекте будет высокотехнологичным ядром этой системы", – заметил мэр.

Чтобы помочь производителям, город решил создать новый новый кинокластер, состоящий из трех площадок. Одна из них – ВНИИМЕТМАШ. Там создадут инфраструктуру кинопроизводства полного цикла.

Второй площадкой станет кинопарк "Москино" в Красной Пахре. Это площадка для проведения натурных съемок под открытым небом. Третья площадка – это воссозданная киностудия имени Горького.

На территории ВНИИМЕТМАШ создадут современный креативный кластер. Это будет место сбора лучших производителей видео- и киноконтента, место разработки собственных и интеграции передовых мировых технологий в киноотрасль.

Инфраструктура площадки включит в себя современные съемочные павильоны, студии, офисы, мультимедиацентр и другие объекты, обеспечивающие полный цикл производства кино и видеоконтента.

Создание инфраструктуры кластера планируется провести в три очереди. К этой осени реконструируют 10 корпусов, в которых откроют павильоны для съемок кино и рекламы, высокотехнологичные XR павильоны для съемки Virtual Production, дом костюма и реквизита "Жар-птица".

Также появятся медиа-арт-центр, включающий пространство для проведения выставок, образовательных программ и различных мероприятий, шоурумы, студии, коворкинги, общественная зона, медиагалерея, кафе, а также офисы кинокомпаний и коворкинг, центр материалов и дизайна для индустрии моды, музей кино, киношкола, просмотровый зал и кафе.

К осени 2024 года в рамках второй очереди реконструируют четыре корпуса, в которых разместится шесть больших съемочных павильонов.

В 2024–2026 годах в составе третьей очереди обустроят шесть кинопавильонов, инновационный центр разработок для киноиндустрии, центр визуальных технологий, ресурсный центр для киноиндустрии, объекты обеспечивающей инфраструктуры.

В перспективе общая площадь кластера ВНИИМЕТМАШ превысит 170 тысяч квадратных метров.

В сентябре прошлого года в эксплуатацию сдали многофункциональный киноконцертный комплекс и новый съемочный павильон "Мосфильма".

В многофункциональный киноконцертный комплекс входят четыре зрительных зала, главный из которых рассчитан на 522 места и включает уникальную систему для кинопоказа, другой зал рассчитан на 108 зрителей. Кроме того, обустроены два мини-зала – порядка 50 мест каждый.

Уточняется, что площадь съемочного павильона составляет 3,5 тысячи квадратных метров. По словам председателя Мосгосстройнадзора, он является самым большим в России. Комплекс также оборудован умной системой управления для фиксации неисправностей установленного оборудования.



В Москве построили киноконцертный комплекс и съемочный павильон