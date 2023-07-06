Бочкарев: автомобильный мост через затон Новинки готов на 90%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Строительная готовность автомобильного моста на территории комплексного развития ЗИЛ составляет 90%. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты уже закончили выкладывать асфальтобетонное покрытие основного хода будущей магистрали. Общая площадь мероприятий составляет 8 тысяч "квадратов". Бочкарев отметил, что возведение моста представляет собой ключевой элемент формирующегося участка магистральной улично-дорожной сети.

Он поделился, что мост соединит набережную Марка Шагала с Южнопортовым районом Москвы. Кроме того, он позволит создать маршрут, альтернативный участку Третьего транспортного кольца.

Генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков, в свою очередь, заявил, что специалисты продолжают монтаж барьерного ограждения, работники устраивают сеть освещения и инженерные системы.

"В рамках реализации объекта ведется монтаж автоматизированных систем безопасности и управления дорожным движением, будут созданы новые светофорные объекты, установлены системы фотовидеофиксации", – поделился он.

В скором времени, продолжил Маслаков, работники приступят к нанесению дорожной разметки, установке информационных дорожных указателей и знаков. Согласно проекту, там создадут прилегающую к мосту улично-дорожную сеть, а территорию благоустроят.

Ранее в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы рассказали, что в составе жилого квартала Slava появится пешеходный мост. Он объединит Тверской и Беговой районы. Мост построят над железной дорогой, он соединит части ЖК.

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