Набережные, вокзалы и парки: как изменились крупные объекты Москвы после благоустройства

Москва является лидером по индексу качества городской среды в России, а в мире – первой по скорости ее улучшения. Работы по благоустройству в столице в 2023 году затронули свыше двух тысяч городских объектов. Среди них и парки, вокзалы, набережные, дворы и многое другое. Рассказываем, какие крупные локации преобразились в этом году.



Набережная Марка Шагала

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В 2023 году в Москве благоустройство охватило свыше двух тысяч городских объектов. Более 90% проектов реализовали в жилых районах. Также благоустроили ряд значимых для города территорий.

Одной из таких стала набережная Марка Шагала. Здесь завершился второй этап благоустройства от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных. В комфортное пространство для жителей и гостей города превратили уже 1,2 километра береговой линии.





Сергей Собянин мэр Москвы Строители укрепили берег Москвы-реки, сделали лестничный спуск на набережную, сформировали прогулочные дорожки. Вдоль них установили скамейки и обустроили места для отдыха. Для детворы из окрестных домов создали игровые площадки с качелями разных видов, горками и всевозможными лазалками.

Для любителей спорта создали беговые и велодорожки, воркаут-зоны с тренажерами и турниками. Кроме того, набережную озеленили. Здесь высадили свыше 700 кустарников и деревьев, разбили цветники и уложили более 8,3 тысячи квадратных метров газона. В следующем году специалисты приступят к третьему этапу благоустройства набережной.



Южный речной вокзал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

После реконструкции в этом году для посетителей открыли Южный речной вокзал. Теперь отсюда с комфортом можно отправиться в круизы по стране или на водные прогулки по столице. Сооружение сделали визуально воздушным за счет скругленной формы корпусов и стеклянного фасада. На территории проложили новые инженерные сети, в том числе и систему водостока – она нужна для предотвращения сброса поверхностных стоков в акваторию реки.

Преобразилась и набережная вокзала. Здесь создали пять причалов не только для круизных и прогулочных судов, но и для регулярного электротранспорта. Возле каждого установлены информационные стелы, чтобы посетителям было проще ориентироваться.





Сергей Собянин мэр Москвы Рядом со зданием вокзала создали комфортную зону для отдыха и ожидания площадью порядка 800 квадратных метров. Украшают ее разнообразные зеленые насаждения – деревья, кустарники, цветники и газоны. За уют и красоту "отвечают" также почти 200 лавочек и других малых архитектурных форм.

Локацию освещают более 70 фонарей. Пешеходную зону вымостили гранитной плиткой, а также сделали удобные подъезды к самому вокзалу с парковкой. Напротив здания – автобусная остановка. Позаботились и о велосипедистах с самокатчиками. Для них тоже предусмотрены парковочные места.



Парк в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полузаброшенная территория пойм рек Шмелевки и Кузнецовки (почти 100 гектаров) этим летом превратилась в парк, где можно гулять и отдыхать всей семьей.





Сергей Собянин мэр Москвы Значительную часть прогулочных маршрутов проложили по приподнятым на сваях мосткам общей протяженностью порядка 7 километров. Для связи берегов вдоль русла рек Шмелевки, Кузнецовки и в Садковском овраге создали 19 мостиков-переходов длиной от 3 до 30 метров. Они являются частью экотроп.

Заболоченные территории расчистили и создали два водоема. Возле них можно отдохнуть на лавочках или в зонах солярия. Для детей в парке появились девять игровых площадок, рассчитанных на разный возраст. В частности, две из них являются тематическими.

Для тех, кто ведет активный образ жизни, сделали 26 спортплощадок. Заниматься здесь могут и хоккеисты, и скейтеры, и футболисты. Для последних создали одно большое и четыре тренировочных поля. Для тех, кто любит отдых без суеты, организовали пикниковые зоны со всем необходимым. О культурной составляющей тоже не забыли: построили сцену с видом на пойму Шмелевки и установили три домика-буккросинга.

