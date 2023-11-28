Территории двух инновационных центров столицы превратили в комфортные пространства

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В этом году территории двух инновационных центров превратили в комфортные общественные пространства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Рядом с территорией индустриального парка "Руднево" благоустроили участок площадью 10,3 гектара. Он расположен между Северо-Восточной хордой, Сочинской улицей и Проектируемым проездом № 625.

На месте пустующего пространства без развитой инфраструктуры создали функциональную зону для комфортного отдыха. Об этом просили местные жители и сотрудники предприятий.

Сперва рельеф подготовили к благоустройству. Стояла цель максимально сохранить окружающую природу и бережно вписать в нее элементы инфраструктуры. По этой причине планировку территории выполнили так, чтобы подчеркнуть существующий пейзаж и добавить в него новые акценты.

С помощью геопластики создали покрытый травой вал, который разделил территорию на зоны. В новом парке проложили дорожки общей протяженностью почти шесть километров. Между ними появились места для отдыха, занятий спортом и игр. Все площадки связаны между собой, но спортсмены и любители тихого отдыха не помешают друг другу.

Для любителей активного образа жизни организовали спортивную площадку площадью почти 546 квадратных метров с силовыми тренажерами и оборудованием для воркаута. Для малышей слелали детскую площадку площадью почти 665 квадратных метров. Там уложили мягкое покрытие из резиновой крошки.

Песочницу площадью более 33 квадратных метров сделали для самых маленьких. Также там установили горки, качели и качалки, балансиры, полосу препятствий и батут. Внутри зеленого вала разместили специальные лазилки.

Для любителей спокойных прогулок создали места для отдыха с навесами, лавочками и шезлонгами. Отдельная зона площадью почти 440 квадратных метров появилась и для прогулок с животными. Там есть поверхность из песчаного отсева и оборудование для дрессировки.

Первый этап работ по улучшению пешеходной и транспортной доступности завершился на территории, прилегающей к кластеру "Ломоносов". Привели в порядок также Проектируемый проезд № 6453, который соединил площадь у гимназии МГУ с проспектом Вернадского. Площадь благоустроенной территории составила почти 1,6 гектара.

С учетом пожеланий резидентов специалисты организовали удобный проезд и комфортную пешеходную связь между кластером "Ломоносов", гимназией МГУ и ближайшей станцией метро "Университет". Территорию приспособили для маломобильных горожан.

Для автомобилистов появлось порядка 120 парковочных мест, 13 из которых предназначены для инвалидов. Специалисты обновили разметку и установили дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что в Москве проходит благоустройство у городского вокзала Окружная. Вдоль Локомотивного проезда уже сделали видовое пространство с местами для отдыха, а для водителей обустроили подъезд к станции. Кроме того, рядом с вокзалом Тимирязевская закончились основные работы. Между одноименным торговым центром и улицей Яблочкова сделали сквер и пешеходную зону.

Первый этап благоустройства возле станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково завершен в Москве