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Новости

17 ноября, 09:50

Город

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле городского вокзала Окружная

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле городского вокзала Окружная

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В столице проходит благоустройство у городского вокзала Окружная. Вдоль Локомотивного проезда сделали видовое пространство с местами для отдыха. Для автомобилистов обустроили удобный подъезд к станции.

Кроме того, рядом с вокзалом Тимирязевская завершились основные работы. Между одноименным торговым центром и улицей Яблочкова сделали сквер и пешеходную зону.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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