Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Электробусный парк в Митине полностью перевели на электронные путевые листы для водителей, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Экологичный транспорт будет еще быстрее выходить на маршруты в СЗАО", – отметили в транспортном ведомстве.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что парк "Митино" стал седьмой площадкой Мосгортранса и первым Домом для электробусов, где используют электронный документ для выхода на маршрут.

В Дептрансе рассказали, что теперь все данные заполняются онлайн. В связи с этим водители смогут экономить время – суммарно за год это составляет порядка трех дней. Отмечается, что в мобильном приложении хранится информация о результате медицинского осмотра, маршруте и техническом состоянии электробуса. Там же подчеркнули, что отказ от бумаги снижает влияние на экологию.

Ликсутов добавил, что в настоящее время Мосгортранс тестирует 3 российских ИТ-решения для полного перехода на электронные путевые листы для водителей автобусов и электробусов. Цифровое заполнение позволит улучшить соблюдение расписания, снизить нагрузку на водителей.

"Сегодня уже 7 площадок Мосгортранса используют электронные путевые листы. Среди них Дом для электробусов "Митино", который обслуживает 12 экологичных маршрутов. Мы продолжим внедрять современные технологии в городской транспорт, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – заявил заммэра Москвы.

Ранее Ликсутов рассказал, что маршруты наземного городского транспорта в Южном округе Москвы начнут переводить на электробусы. По его словам, ультрабыстрые зарядные станции для электробусов начали устанавливать на Саратовской улице. Всего их будет 12, и они смогут заряжать более 70 электробусов в сутки.

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