На юго-востоке Москвы установят 12 зарядных станций для электробусов

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Маршруты наземного городского транспорта в Южном округе Москвы начнут переводить на электробусы, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба столичного Дептранса.

По его словам, ультрабыстрые зарядные станции для электробусов начали устанавливать на Саратовской улице. Всего их будет 12, и они смогут заряжать более 70 электробусов в сутки.

Ликсутов подчеркнул, что в будущем это позволит переводить маршруты наземного городского транспорта в ЮВАО с дизельных автобусов на инновационные и экологичные электробусы.

Он добавил, что до конца 2024 года в Москве планируется установить более 380 ультрабыстрых зарядных станций.

"Столица – центр разработки и производства электротранспорта, европейский лидер по числу электробусов. Мы расширяем сеть зарядной инфраструктуры для запуска новых экологичных маршрутов по поручению Сергея Собянина", – заключил заммэра.

Ранее новый электробусный маршрут 906 запустили в ТиНАО. Электробусы будут ходить между Троицком и станцией второго Московского центрального диаметра Остафьево по новой дороге с заездом в "Ватутинки Парк".

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, там начнут курсировать 10 инновационных машин этого года выпуска. Они поступили в Дом для электробусов "Красная Пахра".



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