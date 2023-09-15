15 сентября, 10:00Город
На юго-востоке Москвы установят 12 зарядных станций для электробусов
Фото: t.mos.ru
Маршруты наземного городского транспорта в Южном округе Москвы начнут переводить на электробусы, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба столичного Дептранса.
По его словам, ультрабыстрые зарядные станции для электробусов начали устанавливать на Саратовской улице. Всего их будет 12, и они смогут заряжать более 70 электробусов в сутки.
Ликсутов подчеркнул, что в будущем это позволит переводить маршруты наземного городского транспорта в ЮВАО с дизельных автобусов на инновационные и экологичные электробусы.
Он добавил, что до конца 2024 года в Москве планируется установить более 380 ультрабыстрых зарядных станций.
"Столица – центр разработки и производства электротранспорта, европейский лидер по числу электробусов. Мы расширяем сеть зарядной инфраструктуры для запуска новых экологичных маршрутов по поручению Сергея Собянина", – заключил заммэра.
Ранее новый электробусный маршрут 906 запустили в ТиНАО. Электробусы будут ходить между Троицком и станцией второго Московского центрального диаметра Остафьево по новой дороге с заездом в "Ватутинки Парк".
По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, там начнут курсировать 10 инновационных машин этого года выпуска. Они поступили в Дом для электробусов "Красная Пахра".
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