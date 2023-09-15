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15 сентября, 06:35

Город

"Мой район. Обратная связь": реставрация бывшей усадьбы Алексеевых в столице

"Мой район. Обратная связь": реставрация бывшей усадьбы Алексеевых в столице

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В столице завершается реставрация бывшей городской усадьбы Алексеевых на улице Александра Солженицына. Здание построили в 18 веке по проекту архитектора Родиона Казакова.

Были отреставрированы утраченные элементы декора и заменен ряд внутридомовых коммуникаций. В настоящее время специалисты обновляют подъезды и подвал. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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