15 сентября, 06:35Город
"Мой район. Обратная связь": реставрация бывшей усадьбы Алексеевых в столице
В столице завершается реставрация бывшей городской усадьбы Алексеевых на улице Александра Солженицына. Здание построили в 18 веке по проекту архитектора Родиона Казакова.
Были отреставрированы утраченные элементы декора и заменен ряд внутридомовых коммуникаций. В настоящее время специалисты обновляют подъезды и подвал. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь