"Мой район. Обратная связь": реставрация бывшей усадьбы Алексеевых в столице

В столице завершается реставрация бывшей городской усадьбы Алексеевых на улице Александра Солженицына. Здание построили в 18 веке по проекту архитектора Родиона Казакова.

Были отреставрированы утраченные элементы декора и заменен ряд внутридомовых коммуникаций. В настоящее время специалисты обновляют подъезды и подвал. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".