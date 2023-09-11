Москвичам рассказали, как изменилась схема движения с открытием МЦД-4

МЦД-4 принимает первый большой поток пассажиров – самую протяженную линию наземного метро открыли в выходные, а в рабочий день диаметр испытает совсем другую нагрузку. Маршрут связал микрорайон Железнодорожный в Балашихе с Апрелевкой в Наро-Фоминском районе Подмосковья.

Какая тарифная система действует на маршруте? В чем его преимущества? Какие линии метро и шоссе разгрузит четвертый диаметр? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.