Знаменитости поздравили москвичей с запуском МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном транспорте звучат поздравления российских звезд с запуском четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Дептранса Москвы.

С открытием четвертого диаметра москвичей поздравляют телеведущие Екатерина Андреева и Максим Шарафутдинов, народная артистка России Зара, Сергей Жуков и Мия Бойка.

Услышать аудиопоздравления можно на эскалаторах в метро, на станциях МЦК, Московских центральных диаметров, в автобусах, электробусах, трамваях, а также на автовокзалах и автостанциях, говорится в сообщении Дептранса.

Ранее сообщалось о том, что новые поезда ЭП2ДМ, курсирующие на МЦД-4, собраны из отечественных комплектующих. Отмечается, что над созданием ЭП2ДМ трудились 80 отечественных предприятий.