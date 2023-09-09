Новые поезда для МЦД-4 собраны из отечественных комплектующих – Дептранс

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новые поезда ЭП2ДМ, которые вышли на МЦД-4 состоят из российских материалов и деталей. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

"Они состоят из отечественных материалов и комплектующих. Над созданием ЭП2ДМ трудились 80 отечественных предприятий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у поездов изменили дизайн. В частности, в них установили обновленные сиденья с USB-розетками, а в головных вагонах предусмотрели места для перевозки трех велосипедов.

Кроме того, ЭП2ДМ приспособлены для проезда маломобильных пассажиров, они оснащены климат-контролем, светодиодным освещением и информационными табло.

"Одна из задач – постепенно заменить устаревшие составы на новые. Обновить поезда на D4 планируем к концу 2025 года – там будут курсировать "Иволги", ЭП2Д и ЭП2ДМ", – приводятся в сообщении слова главы Дептранса Максима Ликсутова.

9 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-4. Теперь в столичной транспортной системе функционируют четыре центральных диаметра. Новый маршрут протяженностью 86 километров объединил Калужское и Нижегородское направления МЖД.



Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-4