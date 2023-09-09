Пассажирам столичного транспорта раздают сувениры по случаю запуска МЦД-4

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пассажирам раздают сувениры по случаю запуска четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Сотрудники ЦОМП (Центр обеспечения мобильности пассажиров. – Прим. ред.) раздают чай с мятой, подставки для телефона в виде логотипа МЦД, тематические блокноты, брендированные ручки, брелоки в виде современных поездов, наборы детских карандашей, наклейки МЦД и ланчбоксы", – отмечается в сообщении.

Сувениры могут получить пассажиры на Апрелевке, Солнечной, Аминьевской, Минской, Кутузовской, Тестовской, Белорусской, Савеловской, Марьиной роще, Площади трех вокзалов, Курской, Нижегородской, Чухлинке, Новогирееве, Реутове, Ольгине и Железнодорожной.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что под руководством Сергея Собянина был открыт сложнейший проект – МЦД-4. Заммэра поздравил жителей Москвы и Подмосковья. Он отметил, что теперь поездки станут более удобными, а время в пути сократится.

"В честь запуска мы решили подарить пассажирам сувениры, чтобы у каждого остались воспоминания об этом знаковом событии", – заключил Ликсутов.

В субботу, 9 сентября, Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-4. Теперь в столичной транспортной системе функционируют МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.

Открывшийся четвертый диаметр соединил Калужское и Нижегородское направления Московской железной дороги (МЖД), протянувшись с западной в восточную часть Москвы. Диаметр протяженностью 86 километров связал семь центральных столичных вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

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