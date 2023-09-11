Москвичам рассказали о погоде 11 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 11 сентября, в столице и области прогнозируется переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 19 до 21 градусов, а в Подмосковье – от 15 до 21 градуса.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что бабье лето придет в Москву и Центральную Россию уже на этой неделе, температура может достигнуть 23 градусов.

Синоптик рассказал, что с 12 по 14 сентября жителей Москвы ожидает зрелое бабье лето и идеальные условия погоды с почти летней температурой.

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