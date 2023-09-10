Синоптик рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На предстоящей неделе температура воздуха будет на полтора-два градуса выше нормы до четверга, 14 сентября. Об этом пишет RT со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

По его словам, до 14 сентября прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем в понедельник и вторник, 11 и 12 сентября, столбики термометров поднимутся до 21–23 градусов, в среду и четверг, 13 и 14 сентября, воздух прогреется до 18–23 градусов.

Цыганков уточнил, что в пятницу, 15 сентября, подойдет холодный фронт, из-за которого появятся облачность и дождь. Однако это не повлияет на температуру: ночью будет от 7 до 12 градусов, днем – 16–21 градус.

Отмечается, что ветер на будущей неделе будет юго-восточный, 2–7 метров в секунду. Ночи за счет малой облачности будут прохладные, термометры покажут 7–9 градусов. Самой холодной станет ночь 13 сентября – 5–10 градусов. В субботу, 16 сентября, будет облачно и без осадков, дневная температура ожидается в пределах 14–19 градусов.

Помимо этого, над столичным регионом стоит область повышенного давления, заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в середине сентября температура воздуха в столице опустится до 8–13 градусов. Температура, по его информации, начнет снижаться 15 сентября.

До этого специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что сентябрь в европейской части России ожидается теплее нормы, переход от метеорологического лета к метеорологической осени в этом году будет очень плавным.

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