Москвичам пообещали бабье лето на предстоящей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бабье лето придет в Москву и Центральную Россию уже на следующей неделе, температура может достигнуть 23 градусов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, в воскресенье, 10 сентября, под воздействием скандинавского антициклона в облаках уже наблюдаются прорехи. Появившееся солнце начало прогревать остывший накануне приземный воздух, уточнил синоптик.

Тишковец отметил, что 11 сентября блокирующий скандинавец продолжит высушивать атмосферу, который в итоге подавит процессы образования облаков и осадков. Утром воздух остынет до 5–10 градусов, а после полудня прогреется до 20 градусов.

С 12 по 14 сентября жителей Москвы ожидает зрелое бабье лето и идеальные условия погоды с почти летней температурой. В дневное время прогнозируется 18–23 градуса, что близко к климатической норме августа, поделился Тишковец.

Он также не исключил, что в пятницу, 15 сентября, бабье лето ненадолго остановится в связи с атмосферным фронтом. В некоторых районах может выпасть незначительный дождь, что собьет показания термометров на пару градусов.

"Однако в выходные инициативу вновь перехватит погожий антициклон, но станет ощутимо прохладнее. По ночам минимальные термометры покажут 4–9, в разгар днем – 13–18, а это уже строго многолетние показатели сентября", – заключил Тишковец.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на предстоящей неделе температура воздуха ожидается на полтора-два градуса выше нормы до четверга, 14 сентября. Ветер будет юго-восточный, 2–7 метров в секунду. Самой холодной станет ночь 13 сентября, в это время ожидается 5–10 градусов.

Синоптики рассказали, когда в столицу придет бабье лето