Синоптик заявил, что в европейской части РФ будет не одно бабье лето

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сентябрь в европейской части России ожидается теплее нормы, переход от метеорологического лета к метеорологической осени в этом году будет очень плавным. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в эфире радио Sputnik.

По его словам, сентябрь на большей части европейской территории России по температурному фону на два градуса теплее, чем должно быть. В северной половине прогнозируется дефицит осадков до 10–30%, к югу ожидается больше дождей, чем положено по норме, на 15–20%, отметил Тишковец.

"Столичный регион – в зоне нормальных показателей. Для Москвы нормальная температура в ночные часы в сентябре – 8 градусов, в дневные часы – порядка 16 градусов, по количеству осадков – около 66 миллиметров. В целом сентябрь будет благополучным – медленное сползание в осенний климатический режим", – заявил он.

Синоптик заверил, что октябрь также прогнозируется теплым. Впереди россиян ждет три волны бабьего лета – молодое, классическое и старое. Первое происходит в конце августа и начале сентября, второе – в середине сентября, а последнее – в первой половине октября.

Ранее Тишковец рассказал, что Москву ожидает классическое бабье лето с 12 по 21 сентября. По его словам, в эти дни будет солнечно, без осадков, а температурный режим днем будет колебаться в пределах 18–23 градусов.



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