Москвичам спрогнозировали "сентябрьскую" погоду в первый день выборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве 7 и 8 сентября ожидается осенняя погода с температурой до 17 градусов, а в выходные дни воздух прогреется до 23 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В первый день выборов, 8 сентября, прогнозируют небольшой дождь, который не будет создавать дискомфорта для москвичей.

"Температура 8 сентября днем будет примерно на уровне 15–17 градусов, а утром будет зябко, ощущаться как 10–12 градусов", – отметил Вильфанд.

Также он добавил, что теплее в столице станет уже в выходные дни, когда пройдет День города. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ, между ночными и дневными температурами будет ощутимая разница. Например, 9 сентября ночью ожидается примерно 4–9 градусов без осадков, а днем уже будет около 18 градусов, по области – от 16 до 21 градуса. Однако Вильфанд пообещал солнечную погоду в этот день.

"10 сентября переменная облачность, без осадков, температура ночью – 5–10 градусов, а днем – 18–23 градуса", – сообщил он.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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