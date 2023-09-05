Москвичам рассказали о погоде 5 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 5 сентября, в Москве и области прогнозируется переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов, а в Подмосковье – от 19 до 24 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в первую половину недели в Москве ожидается теплая, позднеавгустовская погода. Однако затем в город придет похолодание, предупредил синоптик.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил о сухой и солнечной погоде в городе в дни празднования 876-летия Москвы. Температура в столице после полудня составит от 16 до 21 градуса. Осадков 9 и 10 сентября, по прогнозу синоптика, в городе не ожидается.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 5 сентября