Синоптик предупредил о "двуличной" погоде на неделе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В первую половину недели в столице прогнозируется теплая, позднеавгустовская погода, однако затем в город придет похолодание. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Погода в Москве будет двуличной, я бы сказал. Первая половина недели, до среды, 6 сентября, включительно, теплая, летняя с температурой под стать концу августа. Днем будет 21...23, ночью ожидается 8…13 градусов тепла. И с достаточным количеством солнца. Но со среды на четверг ждем прохождение холодного атмосферного фронта и после него понижение температуры градусов на 5 как минимум", – предупредил эксперт.

С прохождением фронта ветер с западного сменится на северо-западный, северный. С четверга, 7 сентября, и до конца недели дневная температура в столице составит 14...17 градусов, а по ночам будет опускаться до 3...8 градусов.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" Дожди у нас будут только в момент прохождения фронта, со среды на четверг. Небольшие и кратковременные. В остальное время будет преобладание погоды без осадков и в основном малооблачной. То есть солнца будет много. Но если в начале недели это позднеавгустовская погода, то в конце недели – типично сентябрьские температуры.

Ранее в Гидрометцентре РФ рассказали, что минувший август на территории России оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Что касается всего прошедшего лета, то оно занимает третье место по температуре. Более теплый летний сезон в РФ наблюдался в 2016 и 2021 годах.

