Август 2023 года в России стал самым теплым с 1891 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Август в текущем году стал самым теплым в России по итогам наблюдений с 1891 года, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя российского Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, это лето получило звание самого жаркого в Северном полушарии, Северной Африке и Канаде. Метеоролог отметил, что средняя летняя температура на территории азиатской части РФ в 2023 году также стала самой высокой.

"Если говорить о всей России, то температура этим летом занимает третье место, теплее у нас было лето 2016 и 2021 годов. Добавлю, что явление Эль-Ниньо во второй половине года приведет к тому, что средняя глобальная температура повысится", – отметил синоптик.

Вильфанд рассказал, что в Росгидромете рассчитывается прогноз на отопительный период, с октября по март включительно. Его представят в третьей декаде сентября, уточнил он.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что метеорологическое лето, когда среднесуточная погода составляет 15 градусов и выше, в Центральной России завершится 5 сентября. После этого станет ощутимо холоднее. По данным синоптиков, сентябрьская температура будет на два градуса выше нормы.

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 3–7 сентября