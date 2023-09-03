03 сентября, 18:01Общество
Москвичам пообещали температуру до 24 градусов на предстоящей неделе
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Жителей и гостей Москвы ожидает комфортная и теплая погода на предстоящей неделе. Во вторник, 5 сентября, температура поднимется до 24 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В понедельник под утро посвежеет до плюс 7–12 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до плюс 18–23", – указал он.
По словам синоптика, самым теплым днем недели может стать вторник, 5 сентября. Метеоролог подчеркнул, что в среду, 6 сентября, прогнозируются холодный атмосферный фронт и дожди. Столбики термометров в этот день покажут от 16 до 21 градуса.
Во второй половине недели в столицу придут прохладные туманные ночи и теплые дни, отметил он.
"Четверг будет самым холодным: под утро воздух будет остывать до плюс 5–10, днем не выше плюс 14–19. В пятницу станет на 2–3 градуса теплее, а в выходные в сумерках прогнозируется плюс 8–13, в разгар дня плюс 18–23", – добавил Тишковец.
Ранее синоптик Александр Ильин предупредил москвичей о резком похолодании и дождях, которые ожидаются в середине следующей недели. В частности, 6 сентября столбики термометров опустятся до 15–17 градусов днем, а ночью температура достигнет 10–12 градусов.
Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 3–7 сентября
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