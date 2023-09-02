В Москву придут резкий холод и дожди на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Юлия Иванко

Жителей и гостей Москвы ожидают резкие холода и дожди в середине предстоящей недели. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на синоптика Александра Ильина.

"В понедельник и во вторник, 4 и 5 сентября, температура воздуха составит плюс 20–22 градуса днем, а ночью – плюс 15–17 градусов. Это последние теплые дни на следующей неделе. Потом погода начнет ломаться", – предупредил он.

По словам синоптика, 6 сентября столбики термометров опустятся до 15–17 градусов днем, а ночью температура достигнет 10–12 градусов. В частности, в город придут дожди, которые сохранятся до выходных. По прогнозу метеоролога, 7 сентября будет еще холоднее от 12 до 14 градусов, 8 сентября потеплеет, однако дожди продолжатся.

"В пятницу дневная температура будет на уровне плюс 14–16 градусов, а в ночное время – плюс 10–11 градусов. Также в столице продолжатся дожди, но возможны и кратковременные просветления", – подчеркнул собеседник издания.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москву со среды, 6 сентября, придут похолодание и "барическая депрессия", из-за которой понизится атмосферное давление. Столбики термометров покажут около 16 градусов.

В понедельник, 4 сентября, прогнозируется погода без осадков, однако 5 сентября ожидается кратковременный дождь, добавил синоптик.

Синоптики предупредили об осадках в столичном регионе в течение 2–3 сентября