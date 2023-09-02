Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве и Подмосковье в ближайшие часы ожидается гроза, в связи с этим синоптики объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Метеопредупреждение будет действовать с 15:00 до 21:00 2 сентября в столице. В области до 21:00 ожидаются гроза и дождь. По словам метеорологов, температура составит от 20 до 22 градусов.

До этого Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве поднялась до июльских значений, однако ко Дню города в следующие выходные она опустится на 7–8 градусов. В ночь на 2 сентября ожидается от 14 до 16 градусов, в центре города температура может подняться до 19 градусов, добавил он.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что в субботу, 2 сентября, в Москве ожидается кратковременный дождь и температура до 24 градусов. В воскресенье, 3 сентября, дожди прекратятся, однако столбики термометров днем чуть превысят 20 градусов.

Крое того, жителей городов-миллионников предупредили о нехватке солнца в выходные, 2 и 3 сентября. Температура на уровне 16–19 градусов ожидается в Челябинске, Екатеринбурге, Омске и Перми.

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