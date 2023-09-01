Москвичам пообещали теплую погоду в предстоящие выходные

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Теплая погода установится в столице в предстоящие выходные, 2 и 3 сентября, однако могут быть кратковременные дожди, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Выходные будут теплыми, но с облаками, дожди будут идти небольшой интенсивности. Посвежеет до 20–22 градусов. В области – 18–23 градуса. У нас будет плавный переход от климатического лета на климатическую осень", – приводит ТАСС его слова.

В пятницу, 1 сентября, воздух в Москве прогреется до июльских значений – 26–28 градусов, отметил синоптик. В этот день ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, ожидается переменная облачность, осадков не будет, уточнил Тишковец.

Он также добавил, что в Подмосковье температура будет колебаться от 24 до 29 градусов. Такие показатели в первый день осени можно назвать аномальными, подчеркнул эксперт. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномально теплая погода с летними температурами продлится в столице еще около недели – до 6–7 сентября.

До этого синоптик сообщил, что глобальная температура июня и июля в этом году оказалась рекордно высокой и никогда еще за период инструментальных наблюдений таких показателей не бывало.



"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 1 сентября