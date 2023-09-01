Синоптик заявила, что август в Москве оказался теплее июля

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Август в Московском регионе оказался теплее июля, средняя суточная температура составила 19,7 градуса, что на 2 градуса выше нормы, заявила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Август 2023 года в Москве оказался теплее июля. Только этот месяц летнего сезона отметился в столице настоящей жарой, но это было лишь пару дней, 6 и 7 августа", – написала синоптик в своем телеграм-канале.

Она добавила, что в прошедшем месяце было 16 дней, когда воздух в Москве и Подмосковье прогревался до 25 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что теплая погода с летними температурами будет наблюдаться в столице еще до 6–7 сентября.

По его словам, 1 сентября в Москве будет июльская погода, а в течение следующих дней она будет августовской.



Новости часа: температура в Москве поднимется до 28 градусов 1 сентября