Москвичей предупредили о похолодании в День города

Фото: Мосвка 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве поднялась до июльских значений в Москве, однако ко Дню города в следующие выходные она опустится на 7–8 градусов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Сейчас температура в Москве достигает 26–27 градусов, сегодня по-настоящему июльский день, и им надо наслаждаться, потому что счастье долгим не бывает, и циркуляция постепенно меняется", – отметил он.

По словам синоптика, в ночь на 2 сентября ожидается от 14 до 16 градусов, в центре города температура может подняться до 19 градусов. В субботу, 2 сентября, в столице прогнозируется 20–22 градуса и дождливая погода, 3 сентября будет аналогичный прогноз, уточнил метеоролог.

По предварительным данным, к следующим выходным, 9 и 10 сентября, столбики термометров понизятся, добавил он.

"В субботу и воскресенье ожидаются праздничные мероприятия в Москве, но такой ясной хорошей погоды не будет, она будет ниже, чем сегодня", – заключил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ заявил, что купальный сезон завершился в Москве. Он уточнил, что температура воды в столице составляет 16–17 градусов. Синоптик отметил, что в ближайшие ночи столбики термометров будут показывать до 10 градусов, вода продолжит охлаждаться.

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