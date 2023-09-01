Москвичам пообещали, что температура вернется к норме в середине следующей недели

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина

Температура в Москве вернется к нормальным значениям, характерным для начала осени, в середине следующей недели, спрогнозировала специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Как отметила синоптик, первые дни сентября создают благоприятные условия для дачников.

"Первая неделя месяца ожидается теплее, чем положено по климату, а на второй неделе (к 7 сентября. – Прим. ред.) температурный режим вернется к норме", – говорится в ее публикации в телеграм-канале.

Специалист обратила внимание, что в ближайшее время заморозков и сильных осадков не будет. Однако атмосферное давление может быть повышенным, резюмировала она.

Ранее жителей городов-миллионников предупредили о нехватке солнца в выходные, 2 и 3 сентября. Температура на уровне 16–19 градусов ожидается в Челябинске, Екатеринбурге, Омске и Перми.

В свою очередь, ведущий специалист центра погода "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что температура осенью и зимой в России окажется выше нормы на 1–3 градуса. Так, в Москве прогнозируется теплая и влажная погода, осадки могут составить 15–20%.



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