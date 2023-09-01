Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей городов-миллионников предупредили о нехватке солнца в выходные, 2 и 3 сентября. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на главу сервиса "Яндекс Погода" Александра Ганьшина.

"2 сентября в столице будет облачно с прояснениями, а температура достигнет 20 градусов. Скорость ветра с утра составит 2,2 метра в секунду, а вечером – 1,5 метра в секунду", – рассказал он.

Облачная погода, по его словам, прогнозируется и 3 сентября. Температурные показатели будут колебаться в диапазоне от 16 до 22 градусов. Ганьшин предупредил, что солнечного света будет мало не только в Москве, но и в других крупных российских городах.

Однако настоящая жара установится в Волгограде и Ростове-на-Дону, отметил руководитель прогностического сервиса. Воздух там прогреется до 28–32 градусов, уточнил он.

В свою очередь, температура на уровне 16–19 градусов ожидается в Челябинске, Екатеринбурге, Омске и Перми.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что август в столичном регионе оказался теплее июля. Средняя суточная температура составила 19,7 градуса, что на 2 градуса выше нормы.

По ее словам, в прошедшем месяце было 16 дней, когда воздух в Москве и Подмосковье прогревался до 25 градусов.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномально теплая погода с летними температурами продлится в столице еще около недели – до 6–7 сентября.



Новости регионов: торжества по случаю Дня знаний перенесли в Южно-Сахалинске из-за ливней