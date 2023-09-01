01 сентября, 09:41Общество
Жителей городов-миллионников предупредили о нехватке солнца в выходные
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жителей городов-миллионников предупредили о нехватке солнца в выходные, 2 и 3 сентября. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на главу сервиса "Яндекс Погода" Александра Ганьшина.
"2 сентября в столице будет облачно с прояснениями, а температура достигнет 20 градусов. Скорость ветра с утра составит 2,2 метра в секунду, а вечером – 1,5 метра в секунду", – рассказал он.
Облачная погода, по его словам, прогнозируется и 3 сентября. Температурные показатели будут колебаться в диапазоне от 16 до 22 градусов. Ганьшин предупредил, что солнечного света будет мало не только в Москве, но и в других крупных российских городах.
Однако настоящая жара установится в Волгограде и Ростове-на-Дону, отметил руководитель прогностического сервиса. Воздух там прогреется до 28–32 градусов, уточнил он.
В свою очередь, температура на уровне 16–19 градусов ожидается в Челябинске, Екатеринбурге, Омске и Перми.
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что август в столичном регионе оказался теплее июля. Средняя суточная температура составила 19,7 градуса, что на 2 градуса выше нормы.
По ее словам, в прошедшем месяце было 16 дней, когда воздух в Москве и Подмосковье прогревался до 25 градусов.
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномально теплая погода с летними температурами продлится в столице еще около недели – до 6–7 сентября.
Новости регионов: торжества по случаю Дня знаний перенесли в Южно-Сахалинске из-за ливней
Читайте также