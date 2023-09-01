Синоптик заявил о завершении купального сезона в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Купальный сезон завершился в Москве. Даже установившаяся теплая погода в городе не позволит плавать в водоемах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Он уточнил, что температура воды в столице составляет 16–17 градусов.

"Детям, конечно, купаться нельзя, а так – каждый сам определяет для себя купальный сезон. Какой-нибудь бодрый джентльмен, может, и искупается, но для детей – однозначное нет", – подчеркнул метеоролог.

Синоптик отметил, что в ближайшие ночи столбики термометров будут показывать до 10 градусов, вода продолжит охлаждаться.

До этого ведущий специалист центра погода "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что температура осенью и зимой в России окажется выше нормы на 1–3 градуса. В Москве прогнозируется теплая и влажная погода, осадки могут составить 15–20%. По словам метеоролога, осень и зима в столице будут теплее нормы с резкими переменами. В городе ожидаются холода, морозы, оттепели, слякоть и ледяной дождь, уточнил синоптик.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в субботу, 2 сентября, в Москве ожидается кратковременный дождь и температура до 24 градусов. В воскресенье, 3 сентября, дожди прекратятся, однако столбики термометров днем чуть превысят 20 градусов.

"Атмосфера": 21 градус ожидается в столице вечером 1 сентября