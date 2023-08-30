Жителей столицы предупредили о кратковременном дожде в выходные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кратковременный дождь и температура до 24 градусов прогнозируется в Москве в субботу, 2 сентября. В воскресенье, 3 сентября, дожди прекратятся, однако столбики термометров днем чуть превысят 20 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

"В субботу погода будет не очень для отдыха, потому что будет приниматься кратковременный дождь, хотя ночь останется довольно теплая – 15–17 градусов, по области – 12–17. А вот дневная температура за счет того, что будет больше облаков и пройдут дожди, будет пониже", – отметила она.

Синоптик подчеркнула, что 3 сентября город окажется за холодным атмосферным фронтом, поэтому температура немного превысит отметку в 20 градусов. Ночные значения ожидаются от 12 до 14 градусов в столице, в Подмосковье температура составит от 10 до 15 градусов.

"То есть температурный режим выше климатической нормы, но нам бы хотелось, чтобы выходные были потеплее", – добавила метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в День знаний в Москве установится летняя погода. Эксперт уточнил, что днем воздух прогреется до 25–27 градусов. Он объяснил, что такие показатели на 5–6 градусов выше нормальных значений.

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