Москвичам пообещали летнюю погоду 1 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В День знаний в Москве установится летняя погода, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Как отметил синоптик, температурные показатели могут достигнуть 27 градусов.

"1 сентября погода будет определяться антициклоном, это означает заметный суточный ход – ночью из-за переменной облачности будет существенно холоднее, чем днем: 10–15 градусов. А в дневные часы будет солнце", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Эксперт уточнил, что днем воздух прогреется до 25–27 градусов. Он объяснил, что такие показатели на 5–6 градусов выше нормальных значений. Однако, несмотря на летнюю погоду, вечером может быть небольшой дождь, предупредил Вильфанд.

Синоптик назвал такое начало осени красивым, поскольку оно не укладывается в административные порядки. Таким образом, лето продолжится в начале сентября, резюмировал он.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что метеорологическое лето продлится в Москве еще две недели. Он отметил, что переход от лета к осени будет плавным, а первые недели сентября окажутся по-летнему теплыми. Синоптик считает, что в свои права осень вступит лишь к середине сентября.

В свою очередь, специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила, что теплая погода в столице сохранится до 8–9 сентября.



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