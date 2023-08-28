Синоптик рассказала, когда начнется похолодание в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Теплая погода в столице сохранится до 8–9 сентября. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Поскольку грядет сентябрь, тепло у нас надолго не задержится. Но первые несколько дней месяца в столице все-таки обещают быть теплыми. Понижение температуры по разным источникам произойдет, скорее всего, после 8–9 сентября.

По прогнозам синоптика, во вторник, 29 августа, в столице возможен небольшой кратковременный дождь. Днем температура воздуха составит 17...19 градусов.

"30–31 августа переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха останется на уровне 11…13 градусов. Дневная составит 22…24, выше климатической нормы", – уточнила Позднякова.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Утром в пятницу, 1 сентября, не исключено, что в городе будут местами туманы, поскольку ожидается штилевая погода. Температура в утренние часы прогнозируется в пределах 9...14 градусов, днем составит 20…25 градусов.

В субботу воздух прогреется до 20...25 градусов, возможен небольшой кратковременный дождь, добавила синоптик.

Ранее руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский заявил, что в ближайшие 30 лет в столице может увеличиться частота аномалий, связанных с погодой. Речь в том числе идет о росте количества мощных ливней и продолжительности жаркого периода. При этом, согласно прогнозам экспертов, столичный регион в указанный промежуток времени не выйдет за пределы своей климатической зоны.

