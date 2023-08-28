11:35Общество
Синоптик рассказала, когда начнется похолодание в Москве
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
Теплая погода в столице сохранится до 8–9 сентября. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
По прогнозам синоптика, во вторник, 29 августа, в столице возможен небольшой кратковременный дождь. Днем температура воздуха составит 17...19 градусов.
"30–31 августа переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха останется на уровне 11…13 градусов. Дневная составит 22…24, выше климатической нормы", – уточнила Позднякова.
В субботу воздух прогреется до 20...25 градусов, возможен небольшой кратковременный дождь, добавила синоптик.
Ранее руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский заявил, что в ближайшие 30 лет в столице может увеличиться частота аномалий, связанных с погодой. Речь в том числе идет о росте количества мощных ливней и продолжительности жаркого периода. При этом, согласно прогнозам экспертов, столичный регион в указанный промежуток времени не выйдет за пределы своей климатической зоны.
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