Врач рассказала, как укрепить иммунитет к сезону ОРВИ

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Правильное питание, достаточное количество сна и в целом внимательное отношение к своему здоровью поможет укрепить иммунитет к сезону ОРВИ. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, прежде всего до начала сезона простуд стоит пройти минимальное обследование: сдать анализы крови и мочи – они помогут выявить скрытые инфекционные процессы в организме.

"Допустим, у вас есть потливость. Это может быть связано с каким-то хроническим воспалительным процессом. Сдав кровь и мочу, мы можем обнаружить, есть ли у нас какие-либо хронические очаги инфекций. Из-за них наш организм ослабевает, и мы становимся более подвержены простудам", – рассказала специалист.



Татьяна Романенко врач-терапевт Чтобы осенью не осложнять жизнь своей иммунной системе, неплохо бы сейчас заглянуть к стоматологу. Посмотреть, все ли зубы пролечены, нет ли каких-то хронических очагов. Если они есть, конечно, это будет съедать силы иммунной системы: она будет бороться с бактериальным воспалением со стороны зубов, у нее не хватит сил на борьбу с любой другой инфекцией. И человек может легко заболеть ОРВИ.

Кроме того, важно высыпаться: считается, что, когда человек мало спит, от этого страдает весь организм в целом, в том числе и иммунная система.

"Были исследования, которые говорят о том, что люди, которые недосыпают, болеют чаще", – отметила терапевт.

Еще один совет – правильно питаться. "Осень – это пора овощей и фруктов, поэтому нужно попытаться насытиться на зиму. Хотя сделать это на 100% невозможно, но все равно какой-то запас прочности для своего организма мы все-таки можем создать. Может быть, что-то можно заготовить", – посоветовала врач.



Татьяна Романенко врач-терапевт Нужно всегда одеваться по погоде и не переохлаждаться. Любое переохлаждение – это благоприятные условия для вирусов и бактерий. Это ухудшение кровоснабжения, спазм сосудов, и риск инфекционных воспалительных заболеваний, конечно, возрастает.

Ранее россиянам рассказали, какой напиток лучше всего поможет укрепить иммунитет. Это чай с лимоном, имбирем и медом. Лимон считается хорошим источником витамина C, имбирь обладает противовоспалительным действием, а мед положительно влияет на микрофлору кишечника.

