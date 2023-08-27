Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Метеорологическое лето продлится в Москве еще две недели. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Тишковец подчеркнул, что в столице переход от лета к осени будет плавным, а первые недели сентября окажутся по-летнему теплыми.

"В первые выходные осени, после прохождения холодного фронта в субботу, произойдет сброс аномального тепла, но до вполне комфортных значений: по ночам не ниже плюс 10 – плюс 15 градусов, днем плюс 21 – плюс 26 градусов. 20-градусное тепло продержится практически всю первую декаду сентября", – сказал синоптик.

По словам специалиста центра погоды "Фобос", это значит, что метеорологическое лето, которое по климату в Москве должно закончится 27 августа, будет продлено еще на две недели. Этот период совпадает с бабьим летом. Синоптик отметил, что осень начнет вступать в свои права лишь к середине сентября.

Евгений Тишковец также добавил, что, согласно предварительным прогнозам, сентябрь ожидается на два градуса теплее климатической нормы.

"Что касается осадков, то их количество будет близким к норме с незначительным дефицитом (не более 10–20%). Старт осени ознаменуется пиком жары, столбики дневных термометров покажут плюс 25 – плюс 30 градусов, а это показатели макушки лета. Такой температурный фон на 5–7 градусов превышает норму климата", – подчеркнул синоптик.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в Москве воздух может прогреться до 30 градусов. По словам синоптиков, такой температурный фон на 5–7 градусов превышает норму климата.