Москвичам пообещали до 30 градусов тепла в День знаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На следующей неделе в Москве ожидается потепление, 1 сентября воздух может прогреться до 30 градусов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, столбики термометра будут повышаться не только до конца текущего месяца, но и в начале сентября. В понедельник, 28 августа, прогнозируется солнечная, сухая и умеренно теплая погода. Днем воздух прогреется до 17–22 градусов. Уже на следующий день произойдет теплый атмосферный фронт, сопровождаемый облачностью и скоротечным дождем в первой половине дня, уточнил Тишковец. 29 августа температура составит 16–21 градус.

В среду, 30 августа, за фронтом начнется адвекция тепла, без осадков, после полудня ожидается до 20–25 градусов. В последний день лета, 31 августа, прогнозируется солнечная и сухая погода, столбики термометра покажут до 22–27 градусов, поделился синоптик.

Тишковец отметил, что начало осени ознаменуется пиком жары. 1 сентября в Москве днем температура воздуха достигнет 25–30 градусов.

"Такой температурный фон на 5–7 градусов превышает норму климата. В первые выходные осени, после прохождения холодного фронта в субботу, произойдет сброс аномального тепла, но до вполне комфортных значений: по ночам не ниже плюс 10–15 градусов, днем плюс 21–26 градусов", – заявил Тишковец.

Вместе с этим синоптик добавил, что сентябрь в Москве ожидается на 2 градуса теплее климатической нормы. Он поделился, что количество осадков будет ближе к норме с незначительным дефицитом, не более 10–20%

Ранее руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский заявил, что частота погодных аномалий в Москве увеличится в ближайшие 30 лет. Речь идет в том числе о росте случаев экстремальных температур и сильных ливней.

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