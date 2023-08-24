Первые заморозки пришли в центр европейской России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Минувшей ночь на территории европейской России зафиксировали первые отрицательные температуры. Об этом сообщается на сайте информационного агентства "Метеоновости".

"Ниже нуля опустилась температура воздуха в Костромской и Кировской областях. Холоднее всего было в городе Шарья, Костромской области, там минимум составил -1,4 градуса", – говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что ближе к нулевой отметке температуру выявили в Пермском крае, Башкирии и Карелии (+0,2 градуса), в Марий Эл (+0,6 градуса), а также в Вологодской (+1,1 градуса), Нижегородской (+1,5 градуса) областях. В этих регионах существует вероятность заморозков на почве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что в ночь на 24 августа на территорию европейской части РФ придут первые заморозки. По его словам, минусовые температуры обычно фиксируются в этих регионах осенью, однако в 2023 году заморозки пришли раньше.

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